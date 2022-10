Valentina Persia e Gilles Rocca si sono ritrovati da Carlo Conti dopo le liti a L’Isola dei Famosi: la loro reazione

Carlo Conti quest’anno per il suo Tale e Quale Show ha riunito due acerrimi nemici che hanno dato libero sfogo durante una delle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi; quella del 2021 condotta da Ilary Blasi e vinta da Awed. Sto parlando di Valentina Persia e di Gilles Rocca.

Valentina e Gilles non sono mai stati grandi amici a L’Isola dei Famosi (anzi!), hanno pure litigato a distanza quando lui dallo studio l’ha accusata di aver detto alle sue spalle “non scambiamo la merda per cioccolata”.



Quando però si sono ritrovati a distanza di un anno e mezzo negli studi Rai nel backstage di Tale e Quale Show, il clima non è sembrato teso.

“Nel reality la mancanza di fame si fa sentire e dopo una settimana è normale perdere la testa. Si discuteva anche a causa delle condizioni in cui trovavamo a vivere e per la dieta forzata. A Tale e quale ho ritrovato anche Alessandra Mussolini con la quale ho fatto sia Nudi per la Vita che Ballando con le stelle ma anche Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni”.