L’abbiamo conosciuta come comica e siamo abituati a ridere delle sue battute, ma Valentina Persia in questa Isola dei Famosi ha mostrato un lato inedito di sé. La naufraga già i primi giorni a Cayo Cochinos è scoppiata a piangere parlando dei suoi figli e ieri in diretta ha rivelato di aver sofferto di depressione post partum.

“Quando sono davanti al fuoco penso. Sono diventata mamma da grande a 43 anni e cresco i miei figli da sola. Sento fortemente la loro mancanza, io per loro ci sono h 24. Ho avuto una difficoltà quando sono nati. Io ho sofferto di una brutta depressione post partum che me li ha fatti vivere in maniera diversa, ricordando oggi con dei flashback e avevo paura di non farcela. Mi mancano i miei piccoli, che sono dall’altra parte del mondo. Vivo questa cosa come se stessi dando loro una mancanza, ma io sono qui anche per loro. Mamma piange perché ha fame e perché mi mancate, ma tutte le notti siamo insieme.

Il primo periodo da mamma non è stato facile, come per tante donne che hanno una depressione e non sentono l’affetto immediato ai miei figli. Adesso mi sento come se perdessi del tempo e dei momenti preziosi, anche se so che loro stanno bene con mia madre e che mi amano”.