Valentina Persia contro il film di Barbie: “Fate una bambola più vicina alle donne vere!”

Il film di Barbie continua a macinare consensi e vendite, non a caso è diventato il film dal maggiore incasso di sempre per un film diretto da una donna. La regista Greta Gerwig ha così battuto la collega Patty Jenkins che aveva diretto la pellicola su Wonder Woman. Fra i tanti che sono andati a vederlo al cinema, però, c’è anche chi non lo ha apprezzato. Un uomo? No, Valentina Persia.

L’attrice e comica nonché ex finalista de L’Isola dei Famosi si è infatti duramente scagliata contro il film e la bambola in generale.

“Nonostante il film con il classico stratagemma […] cerchi di dimostrare che siamo tutte uguali, Barbie è la proiezione di quello che la società vorrebbe che noi fossimo ma che non saremo mai”.

Nel lungo sfogo Valentina Persia ha scritto:

“Barbie è un fake, un’illusione ottica, una menzogna. La prima che ha fatto body shaming a tutte noi facendoci sentire inadeguate, grasse, povere e poco bionde. Tutta apparenza e ostentazione ma guadagnati come? Chiedetelo a Ken che nel frattempo è sparito perché la signorina in questione gli ha f0ttuto tutto per fare la bella vita”.

E ancora:

“Fate una bambola più vicina alle donne vere, quelle che si fanno il mazzo tutto il giorno, quelle donne che sorridono nonostante le chiapp3 e le t3tte cadenti, quelle donne che sanno essere donne nonostante siano nate in un corpo maschile, quelle donne che scappano spesso proprio da quel Ken che a differenza tua, invece di donare ville, roulotte e macchine rosa, picchia e picchia forte. Spostati biondina che siamo un esercito!”

Un commento che ha suscitato molto scalpore perché fra le critiche più feroci a Barbie e al film troviamo solo firme maschili. Valentina Persia è l’eccezione. Ma viva la libertà di pensiero.