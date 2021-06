Valentina Persia è arrivata seconda a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dietro ad Awed e davanti ad Andrea Cerioli, terzo classificato.

La comica di La Sai l’Ultima?, nonostante la pessima pubblicità che le ha fatto Karina Cascella sui social, ha conquistato il cuore del pubblico del reality che l’ha portata avanti fino all’ultimo televoto.

“Qua all’Isola mi sono regalata del tempo anche se pensavo di non farcela, inizialmente avevo molte paure: avevo paura di tutto, avevo dimenticato della donna che sono, ero diventata solo una mamma, ho riscoperto del tempo per me stessa, che ritroverò anche a Roma, perché me lo merito“.

Valentina Persia: “L’Isola non mi ha cambiato, ma mi ha permesso di affrontare le mie paure”

“Da mamma ho sofferto la mancanza dei miei figli, ma adesso devo dire che viceversa ho quasi timore di rientrare e trovarli molto cambiati. Quando ho visto che anche gli altri erano come me e non avevo l’esclusiva del dolore, ho iniziato a sentirmi meno sola ed a tirare fuori l’ironia“.

E ancora:

“Qua sull’Isola ho ritrovato una nuova Valentina, è bello poter pensare che da parte degli altri naufraghi sono stata per loro un. punto di riferimento. L’Isola non mi ha cambiato, l’Isola ha messo davanti ad uno specchio una donna con tante paure e le ha fatto capire che le paure, se affrontate con il cuore, si possono superare“.