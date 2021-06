Quando un personaggio funziona in un reality è normale che i telespettatori e i giornalisti si chiedano se sarebbe pronto a farne un altro. Questo è il caso di Valentina Persia, che è stata una delle protagoniste dell’ultima Isola dei Famosi. In un’intervista pubblicata su SuperguidaTv le è stato chiesto se farebbe il GF Vip e la risposta è stata molto chiara.

“Assolutamente no. Penso proprio di no. Mi piace Alfonso è una persona splendida, ma penso di non voler campare di reality. L’Isola ti chiede molto che va ben oltre al non mangiare. Questo programma è arrivato nel momento giusto, il GFVIP non aggiungerebbe nulla di quello che non ha già aggiunto l’Isola dei Famosi.

Mentre L’Isola la rifarei, nel bene e nel male. C’è stato cuore, sono sempre stata me stessa in ogni momento. Ogni secondo sull’isola è stato vissuto con delle modalità diverse, con un cuore all’inizio impaurito ma che poi si è fatto abbracciare da ogni granello di sabbia”.

Sono l’unico a pensare che quell’”assolutamente no, non farei il GF Vip” potrebbe invecchiare malissimo? Siamo onesti Valentì, il GF Vip qualcosa lo aggiungerebbe a quello che già ha aggiunto l’Isola…



E non c’è nulla di male, prima l’Isola e dopo il GF Vip, si tratterebbe solo di…



Valentina Persia, le parole su Andrea Cerioli.

“Con Andrea si dovrebbe aprire una parentesi molto ampia e molto lunga. È un ragazzo sicuramente che non le manda a dire, come sono io. Permaloso come sono io. Egocentrico come sono io. Cambia soltanto il fatto che io sono una donna e lui è un uomo. Credo di poter vantare il fatto di dire che comunque l’ho preso per mano e accompagnato a fare quest’Isola che probabilmente, azzardo, che sarebbe uscito forse anche prima. Ha iniziato la sua Isola con il dire che in me aveva trovato la persona con la quale aveva più legato, che se fossi uscita, lui non sarebbe rimasto perché avevo la capacità di frenarlo nei momenti in cui scapocciava.

L’ho preservato da tante situazione in cui non si sentiva bene, diceva che voleva andare via, possono testimoniare anche gli altri. Il mio atteggiamento nei suoi confronti è stato un po’ materno, ma come con tutti, ma lui ha avuto una prelazione nel mio cuore. Tutto questo mi ha portato fino alla fine, anche quando eravamo litigati, ad andare da lui a chiedere spiegazione con lungi abbracci e rappacificamenti. Il mio volergli bene è stato sempre sincero carico di emozioni, che vorrebbero continuare anche fuori. Io non l’ho votato, lui invece mi ha votato dicendo che ero cambiata. Se ci sarà un’amicizia sarò felice, se non ci sarà sarò felice lo stesso, non rinnego nulla di quello che ho fatto per lui, e lui sa quello che ho fatto”.