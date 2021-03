La comica ha passato una brutta nottata in Honduras ed è scoppiata in lacrime.

In diretta a L’Isola dei Famosi l’abbiamo vista energica, allegra e integrata nel gruppo dei Burinos, ma Valentina Persia nella sua seconda notte a Cayo Cochinos ha avuto un brutto crollo. L’attrice è scoppiata a piangere, tanto da far preoccupare gli altri naufraghi che pensavano volesse abbandonare il reality. L’unica preoccupazione della Persia era di non essere ripresa dalle telecamere, perché i due figli non la vedessero piangere: “Che devo fare, non sto bene. […] Non voglio che mi vedano così Lorenzo e Carlotta, perché poi sono appena entrata. Perché non mi piace che mi vedano così“.

La crisi è rientrata, perché ieri sera Valentina è sembrata serena e anche parecchio agguerrita (ha pure vinto una prova contro Elisa Isoardi).

Valentina Persia: “selvaggia, gitana, piedi scalzi, pronta a buttarmi nella mischia”#isola pic.twitter.com/i9a6FEjqWv — isola out of context (@oocisola) March 18, 2021

Valentina Persia, i dolori del passato.

La naufraga in un’intervista rilasciata nel programma Vieni da Me ha confessato di aver perso il suo compagno:.

“Sono single perché così sono andate le cose. Ho avuto delle parentesi piuttosto dolorose nella mia vita, poiché ho subìto un abbandono. Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente. Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo. Leo Gullotta mi aiutò molto. Avevo perso da poco il mio compagno, siciliano, catanese come lui. Il maestro Pingitore mi chiamò per lavorare al Bagaglino. Ero dubbiosa se tornare in televisione”.

Non solo la morte del fidanzato, la comica ha anche sofferto di depressione post partum: “Quando sono arrivati non è stato semplice. Si tende sempre a vedere il bello della gravidanza. Quando me li hanno messi sul petto, io non ho sentito niente. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero solo stanca. Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei. Io sono crollata e sono arrivata a punto di graffiarmi a sangue la faccia“.