Un #LifeGoal di un personaggio dello spettacolo è sicuramente un’imitazione e Valentina Nulli Augusti dopo il suo ultimo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ne ha ottenuta non una, bensì due.

Da Valentina Barbieri (voce di Radio Deejay) che ha calcato la mano sulla teatralità della Nulli Augusti fra la rinascita dell’araba fenice ed il comportamento calcuttiano, fino ad Alessandra Rametta (pronta al debutto su Rai2 al fianco di Simona Ventura e Paola Perego) che ha invece optato per le citazioni sul liceo classico ed il latinismo ad minchiam.

Valentina Nulli Augusti con sole due apparizioni in qualità di ospite è riuscita ad oscurare tre quarti dell’attuale cast del Grande Fratello Vip, ormai entrato in modalità gita dell’oratorio.

Imitazioni nate in seguito all’ottima dialettica dell’ex di Temptation Island che con poche frasi ha saputo farsi notare in quel piattume. Frasi che però – secondo il suo ex Tommaso Eletti – sarebbero in qualche modo state preparate ad hoc.

“[…] Lei è una che si deve sempre preparare le cose. Io l’ho conosciuta bene e so com’è fatta. Parliamo di una che si scrive sempre i fogliettini per essere preparata, si scrive le cose. Nell’ultima di ieri era meno preparata perché io sono entrato a sorpresa. C’ho vissuto per due anni e so benissimo come si comporta. Ha una buona dialettica, ma prepara tutto. […] Lei vuole fare gossip ed entrare nella casa del Grande Fratello. Lei si sta candidando e io invece sono stato chiamato”.

L’araba fenice, i draghi a quattro teste, il comportamento calcuttiano, gli atteggiamenti da talebano… farina dell’improvvisazione o dietro c’è uno studio?