Valentina Nappi contro Maria Sofia Federico, Rocco Siffredi le aveva paragonate

Valentina Nappi un paio di giorni fa è stata citata da Rocco Siffredi quando – in diretta Twitch sul canale di GrenBaud – l’ha paragonata a Maria Sofia Federico.

“Mezza Italia non vede l’ora di vedermi in un video con Maria Sofia Federico, ma non succederà mai!” – le parole di Rocco Siffredi – “Guardate quanto è piccola, ha una faccia piccolissima, mi sembra una Valentina Nappi in miniatura. Lei avrà già 18 anni ma deve giocare ancora con le bambole”.

Il video dell’intervento di Rocco Siffredi è arrivato anche alla diretta interessata che lo ha condiviso su Twitter commentandolo così: “Una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto“. Questo perché Maria Sofia Federico – nonostante si trovi attualmente a Budapest all’Academy – non potrà girare alcun video perché il padre lo ha chiesto come favore personale a Siffredi.

Valentina Nappi: “Maria Sofia Federico è più bella di me, ma non ha un quarto del mio coraggio”

A chi le ha fatto notare l’effettiva somiglianza, Valentina Nappi ha replicato: “È molto più bella di me. Peccato non abbia nemmeno un quarto del mio coraggio“. […] “Rosicare? E di cosa? Sono stata sul set di Rocco qualche settimana fa. Ben vengano nuove attrici che mi sto facendo vecchia“.

Infine un commento sul padre della Federico.