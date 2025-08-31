Valentina Margaglio: sogni olimpici e dolci a Genova

28.4 C
Valentina Margaglio, atleta italiana di skeleton, si è trovata a Genova per seguire il Red Bull Cerro Abajo, una competizione di urban downhill. Indossando il suo costume da gara, ha notato alcune similitudini tra il suo sport e le biciclette di downhill, sebbene ci siano differenze significative, come la temperatura. Infatti, Valentina preferisce il caldo rispetto al freddo ghiacciato dello skeleton, dove la sensazione di freddo è costante.

Margaglio ha iniziato a praticare sport invernali dopo aver fatto atletica leggera, specializzandosi in eventi come giavellotto e 100 metri. Reclutata per il bob, ha poi provato lo skeleton a Cortina, dove, dopo un inizio difficile, è riuscita a vincere il suo primo titolo nazionale in breve tempo. Negli anni ha accumulato esperienza, arrivando a ottenere importanti risultati sulle piste internazionali, inclusa una medaglia ai Mondiali.

Il suo esordio olimpico a Pechino non è andato come sperato e ora guarda all’Olimpiade di Milano-Cortina. Sogna di replicare i successi di atleti come Marcell Jacobs, ma desidera affrontare la competizione con maggiore calma e consapevolezza.

In questo periodo, Margaglio ha scoperto di avere anche una passione per la pasticceria, specializzandosi nella realizzazione di torte. Si diverte a preparare dolci per compleanni, ma con moderazione, poiché deve mantenersi in forma per lo sport. Ha anche aspirazioni di partecipare a un talent show di cucina, desiderando portare una torta decorata insieme a una medaglia olimpica.

