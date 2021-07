Valentina, proprio come Tommaso, uscita da Temptation Island ha rilasciato un’intervista a caldo al portale WittyTv dove si è dichiarata soddisfatta del suo percorso e felice di aver lasciato il fidanzato.

Tommaso, le prime parole dopo Temptation Island: “Valentina doveva piangere!” * https://t.co/NRItuXZuHe #TemptationIsland https://t.co/7WaB62943H — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 6, 2021

“E’ successo quello che mi aspettavo ovvero il fatto che io mi divertissi in mezzo ad altre persone” – ha esordito Valentina, che ha poi aggiunto – “Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane. Io sapevo che in un futuro prossimo – o a breve – sarebbe potuto avvenire un cambiamento, ovviamente. Finiscono le storie con i coetanei, figurati il resto. Ora ho la consapevolezza che se mi diverto con altri a lui non sta bene. Se fossi uscita di qua con Tommaso sarei tornata a Roma con gli stessi identici problemi di prima che ad un certo punto, dopo un anno e sette mesi, non voglio più“.

Valentina, poi, ha parlato del tradimento a cui ha assistito in diretta.

“Vederlo così è stato forte [si riferisce ai baci ed alla notte di passione con la single Giulia, ndr], ma mi rendo conto quanto lui sia stato deluso: è inguaribile. E’ meglio per lui che stia con una persona della sua età, su tutti i fronti. Questo programma è servito ad entrambi. Io ho bisogno di essere una donna che sa mantenere le distanze con gli uomini, non siamo compatibili. Lo siamo nel sentimento, ma nella gestione della vita quotidiana cozziamo troppo”.

Tommaso e Valentina ora sembrerebbero essere single e – nonostante lui abbia confessato di esser felice di aver fatto l’amore con Giulia e di volerla vedere fuori – lei ora si è dichiarata felicemente sola.