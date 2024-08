«È anche un po’ difficile però, lasciare che degli sconosciuti entrino in una storia che fino a poco tempo fa esisteva solo nella mia testa e in 36 disordinati fogli di Word; come è difficile mostrare il luogo dove sono nata e cresciuta, raccontare le storie delle persone che abitavano molto prima di me, senza tradire nessuno.

Giulia, con la sua anima divisa tra la realtà e il sogno di un ritorno a casa, è stato il personaggio più complesso ma naturale da scrivere. Condividiamo tante idee, ma poca personalità, eppure le parole di coraggio e conforto che scrivevo per lei hanno regalato tanto anche a me.»

Valentina Ghetti si racconta in occasione del suo esordio “Aura”.

Valentina Ghetti ci racconta il suo romanzo d’esordio Aura | Libri Mondadori