Valentina Ferragni rompe il silenzio sul suo presunto flirt con Alvaro De Juana

Valentina Ferragni ha dimenticato Luca Vezil con l’attore spagnolo Alvaro De Juana?

A sganciare la bomba è stata due giorni fa la giornalista Claudia Cabrini che su Twitter ha scritto: “Vi presento il nuovo amore di Valentina Ferragni. Si chiama Alvaro De Juana ed è un attore spagnolo conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix Elite. La scintilla è scoppiata a Ibiza. (Lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale)”.

Vi presento il nuovo amore di #ValentinaFerragni. Si chiama #AlvarodeJuana ed è un attore spagnolo conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix #Elite. La scintilla è scoppiata a Ibiza. (Lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale) 💘 pic.twitter.com/3TFRmzZEJp — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) October 15, 2022

Fra la sorella minore di Chiara Ferragni e l’attore di Elite c’è infatti un intenso scambio di like su Instagram, ma a quanto pare solo quello. Proprio oggi, infatti, Valentina Ferragni ha smentito qualsiasi rumor che la riguarda. “A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita. Mi dispiace rovinarvi la fake news“.

Oltre i like, Valentina e Alvaro hanno anche fatto una vacanza insieme a Ibiza questa estate. Vacanza a cui ha partecipato anche Luca Vezil.

Ho letto in giro che Valentina Ferragni e Alvaro De Juana stiano insieme e che si sono conosciuti quest’estate ad Ibiza.. Ma ragaaaa penso sia partito tutto da qui invece 💔 pic.twitter.com/6wn1n7UiPp — nomesimpaticorandom 💭 (@Spinuccia1) October 16, 2022

Alvaro De Juana è entrato nel cast di Elite in occasione della sesta stagione (in arrivo su Netflix il prossimo 18 novembre); ma sfortunatamente non abbiamo dettagli sul suo personaggio. L’unica cosa che sappiamo è il suo nome: si chiama Didac e sarà uno dei nuovi studenti di Las Encinas.