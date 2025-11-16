Valentina Ferragni racconta la sua lotta con la popolarità

Valentina Ferragni si è confessata in un’intervista a Vanity Fair, parlando della sua carriera e del complesso rapporto con la popolarità della sorella maggiore, Chiara Ferragni. Con 4,4 milioni di follower su Instagram, Valentina è diventata una delle influencer più riconosciute non solo in Italia, ma anche all’estero. Tuttavia, il suo percorso non è stato semplice: all’inizio, molte persone la etichettavano come “la sorella di Chiara”, e questo le ha causato sofferenza.

Valentina ha dichiarato: “Essere etichettata come ‘sorella di’ mi è spiaciuto. Preferisco essere odiata per ciò che sono piuttosto che per essere semplicemente la sorella di qualcun altro.” Ha spiegato che, nel 2020, dopo aver lanciato il suo brand di gioielli Made in Italy, ha finalmente cominciato a sentirsi accettata per il suo talento, oltre che per il legame familiare.

Oltre alla sua carriera nel mondo della moda, Valentina ha recentemente affrontato anche questioni private, come la rottura con il fidanzato storico Luca Vezil e l’inizio di una nuova relazione con Matteo Napoletano, più giovane di lei. Nonostante le critiche, la coppia è molto innamorata e vive insieme a Milano.

Valentina ha anche parlato del suo podcast “Storie oltre le Stories”, un progetto in cui ha deciso di investire per dare voce alle sue esperienze. Ha sottolineato che nella sua vita ha sempre sentito il bisogno di essere ascoltata, un aspetto che desidera trasmettere attraverso questo format. Nella sua intervista, ha dimostrato di avere una buona relazione con il suo corpo e la fiducia nel suo lavoro, mostrando così una notevole crescita personale e professionale.