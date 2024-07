Valentina Ferragni incontra la nuova ragazza di Fedez, il video

Secondo diversi rumor non correrebbe buon sangue tra Fedez e Valentina Ferragni e un indizio che dietro alle voci potrebbe esserci qualcosa di vero ce l’ha data il rapper con una frecciatina ben assestata.

La sorella minore di Chiara non ha replicato alla shade e contattata da alcuni giornalisti si è anche rifiutata di commentare la separazione dei Ferragnez: “Scusatemi, ma preferisco non parlare perché questa è una cosa che non riguarda me. Parleranno i diretti interessati“.

Valentina Ferragni e l’incontro con Garance Authié.

La Ferragni jr (che ha una crush per Blanco) ieri è finita involontariamente al centro del gossip, perché ha incontrato per caso la nuova fiamma di Fedez. L’influencer infatti era alla sfilata di Guess a Forte dei Marmi e tra le modelle in passerella c’era proprio Garance Authié, a rivelarlo è stato il profilo Instagram Very Inutil People: “Garance Authié (la nuova frequentazione di Fedez) sfila a Forte dei Marmi per Marciano by Guess, davanti a Valentina Ferragni e Veronica Ferraro (rispettivamente, la sorella e la migliore amica di Chiara Ferragni, nonché acerrime “nemiche” di Fedez)“.

La faccia di Ferragni jr che vede passare Garance…



Intanto la frequentazione tra Garance e Fedez continua a gonfie vele. Nonostante il rapper fosse stato visto in compagnia di una nuova ragazza, Vanity Fair ha fatto sapere che Fedez continua ad uscire con Garance: “Secondo le ultime voci di gossip, lui sarebbe in vacanza con Garance Authié. Il cantante sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Saint Tropez. Non è solo. A bordo di uno yacht ci sono alcuni amici. E ci sarebbe anche Garance Authié, la modella francese con la quale è stato visto in diverse occasioni e perfino mano nella mano. – si legge sul magazine – I due sembravano molto vicini fino a poco tempo fa. Poi sono circolate voci su un presunto flirt tra il cantante e Sveva Magatti. Ora, invece, certe immagini condivise tra le Instagram Stories confermerebbero la presenza dei due a bordo dello stesso yacht“.