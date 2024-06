Valentina Ferragni: Fedez lancia una frecciatina per la torta di compleanno

Fedez, durante la lunga diretta su Twitch realizzata con GrenBaud, non ha solo parlato di Paloma ma si è anche tolto qualche sassolino dalle scarpe tirando in ballo la sua ex cognata Valentina Ferragni.

Accusato sui social di essere un viscido per essersi fatto paparazzare con ragazze di vent’anni dopo la separazione da Chiara Ferragni (dalla modella francese Garance Authié alla modella spagnola Violeta Toloba), il rapper ha risposto in maniera polemica.

“A me sai cosa fa ridere?” – ha esordito – “Tutta questa retorica del: lo hanno visto con una ragazza più giovane! Ma come, se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto che figo il mio fidanzato dieci anni di meno è una grande. E se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di m3rda?”.

Valentina Ferragni, la torta del compleanno

La torta a cui fa riferimento Fedez è ovviamente quella di Valentina Ferragni, sua ex cognata che, in occasione del 31esimo compleanno, pubblicò sui social la foto della torta con sopra scritto: “31 ma ancora rimorchio i 2000“. Il 2000 in questione era Matteo Napoletano, modello nonché suo nuovo fidanzato. Una foto pubblicata nel pieno caso del pandoro gate (era lo scorso 31 dicembre) commentata aspramente anche da Selvaggia Lucarelli.

“Non scrivo neppure il nome per non infierire su parenti noti di persone note, ma avevo già fatto notare questo brutto vizio tempo fa. Il vizio è continuare a spacciare per evento eccezionale il fatto che una donna stia con un uomo più giovane. Con l’ aggravante, questa volta, di categorizzare pure l’elemento maschile per anno di nascita (“i 2000″), roba da maschi quindicenni o da s3sso droga e pastorizia. E basta su”.

