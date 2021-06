Valentina e Tommaso sono la seconda coppia che parteciperà a Temptation Island e se ieri abbiamo avuto modo di conoscere meglio Claudia e Ste, oggi tocca a loro.

A chiamare la redazione di Temptation Island per partecipare è stata lei perché stanca dell’eccessiva gelosia di lui: “Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: io non posso fare nulla“, ma nonostante questo Valentina è felice perché la passione è alle stelle: “Tra noi è un incastro perfetto anche da un punto di vista passionale“.

Lei ha quasi 40 anni, lui ne ha compiuti da poco 21 ed ha terminato il suo percorso di studi l’anno scorso “Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato”.

I due stanno insieme da 1 anno e 7 mesi (da quando lui andava ancora alle superiori, quindi) e sembrerebbero essere innamoratissimi, soprattutto Tommaso: “Mi è arrivata la bambola proprio come la volevo io, ogni cosa è perfetta. Io geloso? Mi sono scelto una moglie, mica una pischella“.

Valentina e Tommaso, la seconda coppia di Temptation Island 2021

Valentina e Tommaso stanno insieme da quasi due anni…Lui ha 19 anni in meno della sua fidanzata e si dichiara innamoratissimo. È lei che scrive al programma a causa della “gelosia ossessiva” di lui! Ci vediamo PROSSIMAMENTE su Canale 5 🔥 #StayTuned https://t.co/25Rh1GaOBs — Temptation Island (@TemptationITA) June 16, 2021

Temptation Island 2021, le altre coppie: