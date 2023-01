Valentina e Stefano, il matrimonio interrotto a C’è Posta per te

A C’è Posta per te, nella puntata andata in onda nella serata di sabato 7 gennaio, Maria De Filippi ha voluto raccontare il matrimonio interrotto tra Valentina e Stefano. La coppia che ha tre figli e vive a Roma, ma tra loro le cose non andavano bene ormai da tempo.

La donna ha chiesto aiuto alla trasmissione per provare a chiedere una seconda possibilità al marito, dopo che lo ha tradito con un ragazzo conosciuto sul lavoro.

Maria De Filippi, raccontando la storia, ha spiegato che Valentina conosce Stefano da quando aveva solamente 16 anni. Da quel momento non si sono più lasciati ed hanno anche avuto tre bambini.

Tuttavia, negli ultimi anni il matrimonio tra i due era andato in crisi, a causa del comportamento scontroso dell’uomo. Le diceva brutte parole anche per cose poco importanti e lei si sentiva trascurata ed umiliata.

Durante le ore di lavoro ha conosciuto un altro uomo e tra i due è nata una relazione. Dopo circa un mese, la donna ha chiesto la separazione, poiché era convinta di voler continuare quella conoscenza. Però quando ha visto il marito andare via, ha capito di essere ancora innamorata di lui.

Le parole di Maria De Filippi per aiutare Valentina

Tuttavia Stefano ha scelto di non volerci riprovare. Ha detto che va a cena con lei, solo per stare con i figli e che poi, quando hanno dei rapporti, lo fa solo perché lei insiste. Maria De Filippi, sul comportamento dell’uomo con la moglie, ha detto:

Non pensi che dare della co*****a a tua moglie sia equivalente a volte? Non ti aspettavi che andasse con un altro perché faceva quello che dicevi tu.

L’uomo ha detto che mentre lei è in giro con gli amici, le manda dei messaggi con dei serpenti, perché la donna per lui è una Serpe e che ha rovinato il matrimonio e la famiglia.

Maria De Filippi alla fine è riuscita a convincerlo, a riprovarci, ma non a rientrare in casa. La conduttrice a Stefano ha detto: “Prova a salvare questa famiglia, poi se non ce la fai, non ce la fai!”