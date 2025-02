Valentina Cabassi in Attesa: Ernia Annuncia la Paternità ‘Uscita Prevista per Luglio’

La modella e influencer Valentina Cabassi ha annunciato su Instagram la sua gravidanza con il rapper Ernia, il cui vero nome è Matteo Professione. La coppia aspetta una bambina, prevista per luglio. Il video, condiviso sui social, mostra Valentina che racconta la novità al compagno, creando un momento dolce e affettuoso. La notizia era stata già anticipata settimane prima da una story su Instagram in cui Ernia mostrava una t-shirt da neonato, ma è stata confermata ufficialmente il 8 febbraio.

La gioia di Valentina per la futura maternità è palpabile, e ha dichiarato: “Mamma e papà, mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti”. Il post ha rapidamente ottenuto oltre 600mila like e migliaia di commenti di congratulazioni da parte di amici e vip, come Cecilia Rodriguez e Chiara Ferragni, che hanno espresso la loro felicità per la coppia.

Valentina, milanese classe 1996, è un’influencer affermata con circa 400mila follower su Instagram e un successo crescente anche su TikTok, dove i suoi video hanno accumulato oltre 16 milioni di like. La sua relazione con Ernia è iniziata nel 2020 sul set del videoclip “Superclassico”. L’arrivo della loro prima figlia segnerà un importante passo nella loro storia d’amore, portando ulteriore gioia nella loro vita insieme.