Valentina al GF furiosa con Vittorio: “Sono nera! Frase infelice e grave”

Durante le ore passate nella suite del Grande Fratelli Vittorio Menozzi ha risposto a Beatrice che gli ha chiesto se fosse gay e ha confessato che vorrebbe una donna con il corpo di Anita e la mente di Valentina Modini. La frase del modello è stata riportata alle due gieffine interessate e ovviamente Lady Fagiana non l’ha presa benissimo.

Valentina si è sfogata con Massimiliano Varrese e Paolo Masella: “Ha detto una cosa brutta. Tipo che vorrebbe una ragazza con il corpo di Anita e la mia testa. Ma tutto bene? Ragazzi ma è assurdo, a parte che io sono un pacchetto completo. Se vuole uno mi prende come sono con la testa e il corpo. E che cavolo! Tu le persone le prendi così come sono e non come le vuoi comporre. Non è che io dico che voglio un uomo con le spalle di Paolo, i piedi di Massimiliano e i baffetti di Ciro. Ragazzi ma come sta messo quello?! Sono inca**ata come una iena. Ha fatto un’uscita infelice e sono incavolata nera. Ha detto una frase molto infelice e grave“.

Clip in puntata assicurata.

Valentina si confida con Anita: “Io ero l’unica che lo difendeva sempre”.

Dopo essersi sfogata con Massimiliano e Paolo, la Modini ha parlato anche con Anita: “Non è bello sentirsi dire quelle frasi. Io con lui non mi sono mai aperta troppo. Lo vedo come un ragazzo molto bello, un prototipo molto distante da me. Non è che mi sento in difetto però un po’ lontana. Ha detto che ho una bella testa e tutto, ma dovrei essere lusingata? Io l’ho sempre portato in alto. Quando tutti gli davano del pesantone io lo difendevo dicendo che non lo era. Lui nemmeno si accorge di certe cose fidati. Io gli ho anche chiesto cosa voleva dire quando mi diceva che ero una persona speciale“.

Anita ha solidarizzato con la coinquilina e ha dato a Vittorio del bello addormentato: “Ma poi lui che dice che gli piaccio io. Non me ne sarei mai accorta se non avessi visto la clip dove lo dice. Cos’ha fatto? Dorme. Se qui entra un nuovo gieffino e mi chiede se voglio un caffè, avrà fatto già più di Vittorio. Che poi non è nemmeno così difficile, sono chiusa qui da 40 giorni. Uno non ci metterebbe troppo. Ma se lui nemmeno mi chiede se ho bevuto“.