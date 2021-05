Valentin Alexandru Dumitri è stato uno dei concorrenti cardine dell’edizione 19 di Amici dato che è stato il protagonista del triangolo amoroso fra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Questi ultimi due, in crisi da tempo, sarebbero infatti scoppiati a causa del ballerino di Amici, con cui la Tocca ha poi avuto successivamente una storia a telecamere spente.

Amici 19: sarebbe Valentin la causa della crisi fra Francesca Tocca e Raimondo Todaro https://t.co/w4tSX7hgdQ — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 5, 2020

Ora Valentin e Francesca sono single da tempo, ma proprio ieri il ballerino si è mostrato sui social in atteggiamenti intimi con un’altra ballerina di Amici, l’ex concorrente Talisa Ravagnani, che nella scuola aveva una relazione con il rivale di lui, lo spagnolo Javier Rojas.

Nello scatto incriminato si vede Valentin posare una mano sul fondoschiena di Talisa, segno che fra i due c’è molta complicità e forse anche qualcosina di più.

Il fatto che Talisa nella scuola di Amici avesse una relazione con Javier, storico rivale di Valentin, rende tutto così telenovelas cilena che amo da impazzire.

Valentin: Talisa e Javier, ecco perché si sono lasciati

La relazione fra Talisa e Javier in realtà è morta semplicemente a causa del lockdown che ha costretto i due a star distanti per oltre due mesi. In quel periodo il sentimento è scemato ed una volta terminato il lockdown nessuno dei due ha pressato l’altro per vedersi.

Al momento Javier non ha commentato il nuovo flirt della sua ex.