Valencia è stata eletta migliore città europea ai Traveler’s Readers’ Choice Awards 2024

Valencia è stata recentemente nominata miglior destinazione per una fuga urbana in Europa ai Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards 2024, un prestigioso riconoscimento ottenuto grazie al voto di oltre 125.000 lettori. Questa valutazione ha permesso alla Capitale del Turia di guadagnare il primo posto in una classifica che comprendeva 20 città, superando destinazioni rinomate come Roma, Stoccolma, Vienna, Berlino, Lisbona, Madrid e Amsterdam. L’editore ha sottolineato che Valencia è in un momento straordinario, avendo trasformato il letto di un antico fiume in un incantevole parco urbano e aperto eleganti bar sui tetti, mostrando la continua innovazione e il dinamismo della città.

Inoltre, Valencia è stata riconosciuta come la terza città più accogliente d’Europa, preceduta solo da Stoccolma e Budapest. Questi premi, assegnati nel Regno Unito e in altre nazioni, sono simboli di eccellenza nel settore del turismo e rappresentano un traguardo significativo per i vincitori. Condé Nast celebra la qualità dei servizi in vari ambiti, premiando compagnie aeree, aeroporti, spiagge, hotel, Paesi e città più apprezzati dai lettori.

Il riconoscimento di Valencia come destinazione urbana sostenibile è frutto di una strategia avviata dalla città a partire dalla fine del 2023, in virtù del suo status di Capitale Verde Europea. Valencia è stata eletta dalla Commissione Europea per il suo impegno a diventare climaticamente neutra e intelligente entro il 2030, e per il suo modello di sviluppo urbano sostenibile. In occasione di questo prestigioso titolo, sono stati studiati quattro itinerari verdi che permettono di esplorare la natura della città e delle sue aree limitrofe in modo sostenibile, coinvolgendo anche il Giardino del Turia e il Parco Naturale dell’Albufera.

Il riconoscimento di Condé Nast si aggiunge all’inserimento di Valencia nella lista verde di Wanderlust, una pubblicazione di viaggio che da oltre 30 anni seleziona destinazioni ecologiche e responsabili. Quest’anno, Valencia è stata una delle 1.000 candidate scelte, affiancata da altre mete come Bordeaux, Rimini, Zurigo, Slovenia, Scozia, Vienna, Calgary, Colorado, Isole Cayman e Belize. Le classifiche complete di tutte le categorie sono disponibili sul sito web di Traveler.