Valeggio sul Mincio verso la sfida di Capitale della Cultura 2028

Valeggio sul Mincio si prepara a scrivere un importante capitolo della sua storia culturale, candidandosi ufficialmente a Capitale della Cultura per il 2028. La comunità, insieme a cittadini, associazioni e operatori del settore culturale ed economico, è chiamata a contribuire per sviluppare un progetto condiviso che racconti l’identità del territorio.

La scadenza per la presentazione del dossier è fissata al 25 settembre, un termine che spinge a una mobilitazione collettiva. Il sindaco Alessandro Gardoni ha sottolineato l’amore per il paese e la ricchezza delle sue tradizioni, evidenziando come l’iniziativa non sia solo un obiettivo ambizioso, ma anche una straordinaria opportunità per promuovere la comunità. L’idea si estende all’entroterra gardesano, coinvolgendo realtà locali e iniziative di successo come “Valeggio legge” e il Museo diffuso del Risorgimento.

Gardoni ha descritto la candidatura come una sfida collettiva, mirata a valorizzare le eccellenze culturali e a favorire coesione e sviluppo. Anche il consigliere con delega alla Cultura, Antonio De Gobbi, ha richiamato l’importanza dei valori e delle tradizioni locali per intraprendere questa strada.

Il sindaco ha inoltre ricevuto il supporto del presidente della Provincia, Carlo Bottani, che ha lodato l’impegno della sua amministrazione nel promuovere legami culturali tra le province di Mantova e Verona. La candidatura di Valeggio rappresenta una chance per realizzare un sogno condiviso, costruito su basi solide e relazioni storiche.