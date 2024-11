Valditara risponde alle polemiche sul patriarcato: incontro con Gino Cecchettin

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha risposto alle polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni sul patriarcato. In un videomessaggio durante l’inaugurazione della fondazione in memoria di Giulia Cecchettin, Valditara aveva affermato che la Costituzione italiana non ammette discriminazioni basate sul sesso e che la violenza sessuale aumenta in relazione a forme di marginalità legate all’immigrazione illegale. Queste parole sono state interpretate in modo errato dall’opposizione, e il ministro ha cercato di chiarire il suo punto di vista.

Ospite di “Quarta Repubblica” su Rete4, Valditara ha confermato le sue dichiarazioni, sottolineando la necessità di affrontare il problema della violenza contro le donne in modo completo. Ha indicato che la marginalità sociale derivante dall’immigrazione clandestina contribuisce a fenomeni pericolosi. Ha anche criticato l’interpretazione maliziosa delle sue parole, ribadendo di non aver mai sostenuto che il femminicidio fosse causato dagli stranieri.

In merito al patriarcato, Valditara ha affermato che il concetto è ormai anacronistico e che oggi si dovrebbe parlare di “figliarcato”. Ha spiegato che, sebbene il patriarcato rappresenti il potere paterno, questa figura è molto attenuata nella società attuale. Secondo lui, è essenziale avere genitori più autoritativi e riconoscere il problema del maschilismo, che considera la donna come un oggetto.

Inoltre, Valditara ha annunciato un incontro imminente con Gino Cecchettin, padre di Giulia. Durante questa occasione, ha informato che discuteranno di alcune questioni di interesse comune. Nonostante le manifestazioni di dissenso, il ministro ha ricevuto anche il sostegno dalla premier Giorgia Meloni, che ha difeso la sua posizione nel dibattito sul patriarcato e le sue affermazioni sulla violenza di genere.

Valditara ha quindi invitato a una riflessione più ampia e a un approccio integrato nella lotta contro la violenza e la discriminazione, evidenziando l’importanza del rispetto e della responsabilità sociale. Concludendo, ha espresso il desiderio di collaborare con Cecchettin per affrontare insieme le sfide legate alla violenza di genere.