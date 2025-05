Valditara ordina l’arresto per chi aggredisce insegnanti e personale scolastico, escludendo i minorenni

Il Consiglio dei ministri ha approvato misure riguardanti la scuola, focalizzandosi su comportamenti di studenti e genitori verso gli insegnanti. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato che chi aggredisce il personale scolastico rischia l’arresto, con la nuova norma che si applica solo a maggiorenni, quindi a studenti degli ultimi due anni delle superiori e ai genitori. Questa misura rappresenta un’aggravante per il reato di lesioni personali, aumentando le pene da un minimo di 2 anni a un massimo di 5 quando le aggressioni colpiscono docenti e dirigenti scolastici.

Valditara ha sottolineato la necessità di proteggere gli insegnanti, vittime di numerosi atti di violenza, da parte di studenti e famiglie. Ha commentato l’incremento delle aggressioni da parte dei genitori, una tendenza preoccupante rispetto agli attacchi in precedenza perpetrati principalmente dagli studenti. Ulteriori misure riguardano la condotta degli studenti, rendendo più severe le punizioni per chi ottiene giudizi negativi: un voto di 5 in condotta porterà alla bocciatura e un 6 a un esame di riparazione.

Le sospensioni da 2 giorni non comporteranno più l’allontanamento dalla scuola, ma ore aggiuntive. Le sospensioni più lunghe saranno accompagnate da misure di “cittadinanza solidale”. Infine, è stato introdotto l’obbligo di autorizzazione da parte dei genitori per attività considerate “sensibili”, come l’educazione sessuale. Queste misure intendono garantire maggiore rispetto e protezione per il personale scolastico e stabilire regole più rigorose per gli studenti.