Valditara Introduce il Latino nelle Medie e la Bibbia nelle Elementari: Raimo Accusa di ‘Ideologia Neonazionalista’

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato in un’intervista le nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo della scuola, che riguardano il percorso educativo dei bambini e adolescenti dai 3 ai 14 anni. Valditara integra innovazioni anche per le scuole superiori, rifiutando etichette ideologiche e proclamando un approccio serio alla scuola, che punta a rivedere i contenuti didattici. Le principali novità includono l’introduzione del latino dalla seconda media, l’abolizione della geostoria alle superiori e una maggiore attenzione alla musica sin dalla scuola elementare. Centralità viene data a temi storici e culturali, con un focus sull’Europa e sull’Occidente, insieme a iniziative come la memorizzazione di poesie.

L’ultima revisione risaliva al 2012 durante il governo Monti. Le nuove indicazioni sono state preparate da una commissione scientifica coordinata da Loredana Perla, docente dell’Università di Bari, e includono esperti di pedagogia da varie università. Valditara prevede un’apertura al mondo della scuola per un confronto finale prima dell’implementazione, prevista per l’anno scolastico 2026-27.

Christian Raimo, docente ed esperto di tematiche educative, commenta il nuovo approccio del governo, definendolo coerente ma frammentato rispetto a precedenti riforme. Sottolinea che le piccole modifiche possano rendere più difficile una risposta unitaria da parte dei docenti. Raimo critica il ritorno a una visione centrata su una storia “italocentrica”, avvertendo che si corre il rischio di legittimare ideologie nazionaliste. Riconosce l’importanza di educare alla solidarietà e a una cultura della cura, elementi che sembrano essere trascurati. Inoltre, evidenzia come il dibattito attuale stia tentando di legittimare un’ideologia di destra, legata a un patriottismo che si ricollega a dinamiche di secessione e nazionalismo.

Infine, Raimo riflette sulla storia della didattica in Italia, notando i progressi significativi degli anni passati rispetto a una visione odierna che richiede un ripensamento della scuola e del suo ruolo nella società. Il suo lavoro come educatore, scrittore e giornalista mira a promuovere una pedagogia democratica, a fronte di un contesto politico e culturale in evoluzione, che riserva sfide significative per il mondo dell’istruzione.