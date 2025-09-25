Valdichiana Senese e il Futuro del Turismo Sostenibile

La Valdichiana Senese si sta preparando a diventare un esempio di turismo rurale sostenibile con il progetto Valdichiana4Green. In un contesto in cui la sostenibilità e l’innovazione sono sempre più rilevanti, questo progetto mira a connettere turismo, agricoltura, tecnologia e partecipazione civica, puntando a una rigenerazione rurale efficace. Valdichiana4Green è stato selezionato tra le dieci iniziative più promettenti d’Europa dal programma Horizon Europe, coinvolgendo una rete internazionale di esperti, aziende e istituzioni.

Il progetto risponde alle sfide dello sviluppo delle aree rurali attraverso la valorizzazione del turismo e dell’agroalimentare, la diversificazione economica, l’innovazione nelle piccole e medie imprese e il supporto all’imprenditoria giovanile. Partecipano 21 partner provenienti da 10 Paesi dell’UE, tra cui università, aziende e organizzazioni no-profit, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali.

Un aspetto centrale del progetto è il “Going Green Check”, un software per sostenere le imprese turistiche nella pratica della sostenibilità, sviluppato da Ecotrans. Questo strumento sarà personalizzato per il contesto della Valdichiana e offerto alle aziende locali. Attraverso una piattaforma digitale, saranno disponibili strumenti per l’autovalutazione, una mappa interattiva degli attori impegnati nella sostenibilità e moduli formativi online.

Il budget di 30 mila euro assegnato all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese servirà a sostenere attività di co-progettazione e formazione nei prossimi 12 mesi, contribuendo a creare un ecosistema territoriale sostenibile in grado di attrarre nuovi flussi turistici e posizionare la Valdichiana come modello europeo di innovazione rurale.