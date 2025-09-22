Valdichiana 2025: Giornata di Cultura e Emozioni a Chianciano

Il progetto “Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura” continua con un evento che unisce teatro e cultura. Sabato 27 settembre, al Palamontepaschi di Chianciano Terme, si svolgerà una giornata dedicata a incontri e approfondimenti culturali, culminando con lo spettacolo “Alfabeto delle emozioni” di Stefano Massini, un autore di fama internazionale.

L’incontro rappresenterà una piattaforma di dialogo tra generazioni, istituzioni, operatori culturali e comunità locali, mirata a lasciare un’eredità culturale condivisa tra i dieci Comuni della Valdichiana Senese. Questo dialogo, guidato dalla linguista Vera Gheno, si concentrerà sulle politiche culturali e il ruolo delle comunità, coinvolgendo i giovani del territorio in una discussione che verrà riassunta con il titolo “Le parole della cultura”.

Durante la giornata ci sarà anche un’interruzione conviviale offerta dagli sponsor dell’iniziativa, per rendere l’esperienza più partecipata. Alle 21:30, Stefano Massini salirà sul palco per presentare “Alfabeto delle emozioni”, un viaggio in cui ogni lettera rappresenta un’emozione umana, dando forma a un racconto che esprime la fragilità e la forza dell’essere umano.

Massini, noto anche per il suo ruolo in televisione, è tra i narratori più apprezzati dal pubblico, e la sua presenza a “Valdichiana 2025” è significativa, poiché rappresenta l’identità culturale di questo progetto sostenuto dalla Regione Toscana e dai Comuni della zona.