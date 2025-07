Valderice, scontro politico sulla bocciatura del Piano Regolatore

Il dibattito sulla pianificazione urbanistica a Valderice si intensifica, con le forze di opposizione che esprimono il loro disappunto riguardo alla recente bocciatura della variante generale al Piano Regolatore da parte del Comitato Tecnico Scientifico dell’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente. Le forze politiche in opposizione, tra cui il Partito Democratico, la Lista “La Scelta” e il Movimento 5 Stelle, hanno criticato aspramente la situazione.

Il provvedimento, notificato il 21 maggio, richiede al Comune una revisione completa della variante e del Rapporto Ambientale, fermando di fatto il processo di attuazione del nuovo assetto urbanistico. I gruppi di minoranza definiscono questa bocciatura come una “sonora bocciatura”, evidenziando che le problematiche legate alla variante erano state già sollevate in precedenza.

Nel comunicato congiunto, l’opposizione denuncia una mancanza di vigilanza da parte dell’Amministrazione comunale, ritenuta responsabile di non aver gestito adeguatamente un momento cruciale per il futuro urbanistico della città. Si segnala anche una presunta violazione dell’articolo 3 della legge regionale 71/78, in quanto l’amministrazione avrebbe inviato circa 150 lettere di richieste di modifica all’urbanista incaricato, generando iniquità tra i cittadini.

Tra le criticità sottolineate ci sono la possibile edificazione nella Pineta comunale e nel Parco urbano di Misericordia, la mancanza di piani per i parcheggi, e l’assenza di recepimento del Piano di Protezione Civile. Inoltre, si evidenziano piani per edifici a cinque piani lungo via Vespri e la trasformazione dell’area artigianale “Aurora” in zona commerciale. Gli oppositori segnalano che le indicazioni già fornite dal CTS non sono state integrate nel documento, causando un blocco nella gestione territoriale e incertezze per il rilascio di permessi di costruzione.