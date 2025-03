Valbrembo, uomo trovato morto in casa con lesioni alla testa

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Valbrembo, in provincia di Bergamo, con ferite alla testa. Il corpo è stato scoperto dopo che un vicino di casa ha dato l’allerta. Secondo le prime informazioni, la morte dell’uomo sarebbe avvenuta nei giorni precedenti al ritrovamento. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri e un pubblico ministero della procura di Bergamo, che sta coordinando le indagini. Gli investigatori stanno attualmente esaminando i sistemi di videosorveglianza della zona per raccogliere eventuali prove e indizi utili a chiarire la dinamica dell’evento. Si attende inoltre l’autopsia sul corpo della vittima, che potrebbe fornire ulteriori dettagli e chiarimenti sulle cause del decesso. Le indagini sono in corso e non si escludono sviluppi nei prossimi giorni.