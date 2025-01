Valanga travolge alpinisti a Trasquera: 3 morti e 2 feriti

Una valanga si è staccata da Punta Valgrande, al confine tra Svizzera e Italia, presso il comune di Trasquera nel Verbano, verso le 12:30 del 12 gennaio. La nevicata ha colpito un gruppo di alpinisti, causando tre morti e due feriti. Le ricerche del soccorso alpino sono proseguite anche dopo l’incidente.

La valanga si è sviluppata a circa 2.000 metri di altitudine lungo la parete orientale della montagna, non lontano dalla vetta, che si eleva a 2.850 metri. Secondo l’agenzia di stampa Ansa, i soccorritori sono stati allertati da testimoni che hanno assistito al distacco della neve e ai primi soccorsi. Hanno partecipato anche uomini del servizio alpino civile e del Sagf (soccorso alpino della guardia di finanza), supportati da un elicottero del 118.

Le operazioni di ricerca hanno coinvolto unità cinofile e dispositivi Artva, utilizzati per individuare le persone rimaste sepolte sotto la neve. I soccorritori non sono riusciti a estrarre più di tre vittime, mentre i due feriti sono stati aiutati da testimoni. Questi ultimi avevano osservato l’incidente e sono intervenuti per soccorrere i due alpinisti feriti. Solo dopo l’arrivo dei soccorsi si è appurato che altre due persone erano state travolte, incrementando il bilancio totale a tre morti e due feriti.

La situazione in montagna è complessa, e il soccorso alpino ha operato con notevole rapidità. Nonostante le difficoltà dovute alla natura dell’incidente, gli operatori hanno continuato a cercare segni di vita nelle ore successive alla valanga. La tragedia ha colpito la comunità locale, e le ricerche rappresentano uno sforzo significativo da parte delle autorità per far fronte all’emergenza.

Inoltre, si sta monitorando la situazione meteorologica per valutare eventuali rischi di nuove valanghe, dato che le condizioni in montagna possono cambiare rapidamente. Il caso sarà oggetto di indagini per determinare le cause specifiche dell’incidente e migliorare la sicurezza delle attività alpinistiche nella regione.