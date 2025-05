Valanga in Svizzera: tragedia in Vallese, soccorsi attivi

Una valanga ha colpito diverse persone sull’Eiger, nel cantone di Berna in Svizzera, vicino a Grindelwald. L’incidente è avvenuto sabato 17 maggio, poco dopo mezzogiorno, sul versante nord della montagna.

La polizia cantonale di Berna ha avviato un’operazione di soccorso su vasta scala, coinvolgendo squadre di soccorso e elicotteri per rintracciare le persone sepolte dalla neve. Attualmente non sono disponibili dettagli sul numero di coinvolti o sulle loro condizioni di salute.

L’Eiger, che si erge a 3.967 metri, è noto per la sua parete nord, considerata una delle sfide alpinistiche più impegnative a causa della sua ripidità e delle frequenti valanghe. Il territorio circostante presenta pendii ripidi e un clima instabile, aumentando il rischio di incidenti, in particolare in primavera.

Le operazioni di ricerca sono state concluse, con tutti i coinvolti trasferiti in luoghi sicuri. La polizia ha confermato che non ci sono ulteriori dispersi, tranquillizzando così le famiglie delle persone interessate.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it