Valanga fuori pista a Pila: salvataggio di uno sciatore travolto – Il video

Un sciatore belga ha subito un incidente a Pila, nel comune di Gressan, vicino Aosta, a causa di una valanga che si è verificata in fuoripista il 29 marzo. Il distacco di neve, avvenuto intorno alle 17, ha colpito l’uomo, che non è stato completamente sepolto dalla massa nevosa. La zona, nota per il freeride, rappresenta un rischio elevato per gli sciatori, ma è frequentata da molti esperti. I soccorsi sono stati immediati e hanno visto l’intervento del soccorso alpino valdostano, dei pisteur della Pila Spa e della Polizia di Stato, che operano nel comprensorio. Un elicottero è stato necessario per il recupero dello sciatore, come evidenziato in un video divulgato.

Grazie alla rapidità della risposta, lo sciatore ha evitato conseguenze più gravi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta per accertamenti medici. Le prime informazioni indicano che le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Nel contesto di incidenti simili, si sono verificati anche decessi in altre località italiane, come nel caso di due alpinisti in Tirolo e di un’altra valanga sul Tonale che ha causato un morto e un ferito. La valanga di Pila, purtroppo, ha messo in evidenza l’importanza della prudenza nello sciare in territori non controllati, dove il rischio è sempre presente.