Valanga a Cortina: Ricerca di Dispersi nelle Dolomiti

Una valanga è scesa nella zona di Forcella Giau, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, vicino a Cortina d’Ampezzo, richiedendo l’intervento del soccorso alpino. L’allerta è scattata intorno alle ore 13, e si teme che ci possano essere persone coinvolte. Tre elicotteri, accompagnati da unità con cani da soccorso, sono stati inviati per la ricerca e il salvataggio.

Nella stessa giornata, si sono verificate altre due valanghe in Trentino. Sul Monte Fravort, due alpinisti sono stati travolti, ma sono riusciti a mettersi in salvo, sebbene abbiano riportato diversi traumi alle gambe. Un altro incidente si è verificato a Pampeago, dove due sciatori, percorrendo un’area non battuta, hanno provocato il distacco di una massa nevosa sulla pista Tresca. Fortunatamente, in questo caso non ci sono stati feriti.

Gli esperti avvertono di una situazione particolarmente allarmante nelle zone di confine tra Trentino e Veneto, dove il grado di allerta ha raggiunto il massimo. La sicurezza in montagna è una priorità, e gli incidenti avvenuti nelle ultime ore evidenziano i pericoli legati alle valanghe, soprattutto in condizioni climatiche e nevose sfavorevoli. L’attenzione rimane alta mentre le operazioni di soccorso continuano nella speranza di trovare eventuali dispersi. La vigilanza e l’attenzione agli avvisi meteo rimangono fondamentali per la sicurezza di skiers e alpinisti nella regione.