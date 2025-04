Val Kilmer è morto a 65 anni, la figlia svela la causa della morte

Ieri a Los Angeles è scomparso Val Kilmer, celebre attore noto per i suoi ruoli in film iconici come Top Gun, Willow, Déjà vu e Batman Forever. La sua carriera, iniziata a teatro, ha preso il volo negli anni ’80 con pellicole come Top Secret! (1984) e Top Gun (1986), dove ha interpretato il famoso “Iceman” insieme a Tom Cruise. Negli anni ’90, Kilmer ha raggiunto l’apice della sua carriera con performance memorabili: Jim Morrison in The Doors (1991), Doc Holliday in Tombstone (1993) e Batman in Batman Forever (1995). Ha brillato anche in Heat – La sfida (1995), lavorando accanto a De Niro e Pacino, e in Il Santo (1997).

La notizia della sua morte è stata diffusa da TMZ, confermata dalla figlia Mercedes al New York Times, che ha riportato che Kilmer era affetto da una grave polmonite. Nel 2014 gli era stato diagnosticato un cancro alla gola, e nel 2015 era stato ricoverato d’urgenza per un’emorragia. In un documentario sulla sua vita del 2021, Kilmer ha condiviso la sua esperienza, dichiarando: “Mi hanno trovato un tumore alla gola, sto ancora guarendo”. Ha descritto le difficoltà quotidiane, come dover scegliere tra respirare e mangiare, rivelando il suo desiderio di raccontare la sua storia nonostante le sfide.

I registi del documentario hanno notato la mancanza di vanità in lui, definendolo una persona ricca di sfumature, con una giocosità infantile e profonda saggezza. Questo contrasto lo rendeva un individuo affascinante e degno di raccontare.