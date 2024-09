Val d’Oca: un autunno di eventi tra musica, arte e sapori

Il Wine Center di Val d’Oca a Valdobbiadene inaugura l’autunno con un programma ricco di eventi dedicati al Prosecco e alla cultura locale, aprendo le porte a visitatori e appassionati a partire da ottobre. La rassegna inizia domenica 6 ottobre con un concerto di Josmil Neris, che porterà in scena melodie sudamericane durante il ValdobbiadeneJazz. Il 11 ottobre si terrà “AperiDOCG”, un aperitivo di fine vendemmia con degustazione di vini e rinomati food truck, accompagnato da musica dal vivo.

Domenica 13 ottobre è previsto un pranzo “Sapori d’Autunno” dedicato alle specialità di stagione e ai Prosecco Val d’Oca. Per gli amanti dell’arte, il 19 e il 26 ottobre avranno luogo i laboratori di “Apericlay”, ai quali parteciperanno l’artista cinzia Re e i vini DOCG. Il 24 ottobre, un workshop sull’arte del sushi in collaborazione con Sushisociety di Milano permetterà ai partecipanti di apprendere le tecniche fondamentali della cucina giapponese, accompagnato da Valdobbiadene Prosecco Superiore.

Il mese di novembre offre un evento speciale domenica 24, con l’esibizione dell’Ensemble da Camera Trevigiano, che suonerà le celebri “Quattro Stagioni” di Vivaldi, un tributo alla bellezza della natura. La stagione si concluderà il 1° dicembre con l’accensione dell’Albero di Natale, un evento che segnerà l’inizio delle festività invernali. In questa occasione, i visitatori potranno assaporare il Valdobbiadene Prosecco Superiore in un’atmosfera festosa, accompagnata da un coro gospel, cioccolata calda e panettone.

Stefano Gava, Direttore Generale di Val d’Oca, sottolinea che l’autunno rappresenta un momento speciale per condividere i frutti del lavoro e offrire esperienze che combinano la qualità dei vini con la bellezza delle colline e la cultura locale. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale o contattare via email il Wine Center. Questi eventi rappresentano un’opportunità per immergersi nella tradizione enogastronomica del territorio e vivere una stagione di convivialità e celebrazioni.