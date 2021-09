Un’escursionista ottantenne è morta questa mattina precipitando lungo un sentiero in Valtournenche, in Valle d’Aosta, sotto gli occhi dei famigliari. L’incidente è avvenuto tra Perrère e Cignana intorno a mezzogiorno. La donna è scivolata ed è poi precipitata per 150 metri in un tratto particolarmente impervio del sentiero.

Quando il medico dell’Elisoccorso, partito con la squadra del Soccorso alpino, ha raggiunto il punto dove è avvenuto l’incidente, l’anziana era già morta. La salma è stata portata a Valtournenche in elicottero. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della Guardia di finanza di Cervinia. I soccorritori hanno richiesto anche l’intervento di un’équipe di psicologi per assistere i familiari che hanno assistito all’incidente.