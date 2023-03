VAKS Adattatore USB 3.0 (confezione da 4), adattatore USB A 3.0 maschio a femmina, convertire il connettore di prolunga convertito, nero

ConvenientUSB maschio a USB femmina 3.0 adattatore

Fornisce un modo senza problemi per collegare una femmina USB e un’interfaccia USB maschio, conforme al protocollo USB 3.0

Offre velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps tra i dispositivi collegati

Materiale resistente e durevole.

Il guscio in lega di alluminio aiuta a dissipare rapidamente il calore ed è durevole. Il connettore USB premium supera oltre 10.000 test push/pull

Contenuto della confezione:

Adattatore da USB maschio a USBAfemale* confezione da 4

[Funzione] Compatibile con la maggior parte dei dispositivi USB per l’uso con adattatori per cavi dati o dispositivi di espansioneRicarica rapida e trasferimento dati veloce: questo adattatore USB 3.0 supporta fino a 3 Amp di corrente di uscita (la corrente di uscita effettiva dipende dal caricabatterie, dal cavo e dal dispositivo che deve essere caricato) e dal trasferimento dati fino a 5 Gbps (sia la porta di ingresso dati che la porta di uscita devono supportare 5 Gbps). Nota importante: questo prodotto non supporta la trasmissione del segnale video.Materiale durevole: il guscio di questo adattatore USB A 3.0 maschio a femmina è realizzato in lega di alluminio, forte e resistente all’usura e ha buone prestazioni nella dissipazione del calore.[Plug and Play] Adattatore USB 3.0 senza driver richiesto; struttura semplice, leggera e portabilità, semplice adattatore Thunderbolt 3.0 a USB[Servizio post-vendita] Se incontri qualche problema quando usi il nostro adattatore USB A 3.0 maschio a femmina, non esitate a contattarci tramite Amazon, vi forniremo una soluzione soddisfacente il prima possibile.

10,38 €