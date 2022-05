Due nuovi casi positivi al vaiolo delle scimmie in Lombardia. Si tratta di pazienti che si sono rivolti all’Ospedale Niguarda di Milano e la cui positività è stata diagnosticata dai laboratori del S.Matteo di Pavia. Lo fa sapere la Dg Welfare della Regione.

Entrambi i casi sono riconducibili a cluster internazionali e sono in isolamento presso il loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non preoccupanti.