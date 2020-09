L’interruzione della sperimentazione sull’uomo del vaccino sviluppato da AstraZeneca con l’Università di Oxford “conferma che bisogna essere molto prudenti in questa materia, perché interessa la salute pubblica di miliardi di persone e perché parliamo appunto di pandemia. La fase della sicurezza è quindi delicatissima. Lo stop ci dice anche che non bisogna avere fretta: le sperimentazioni si fanno per questo, e le reazioni avverse sono previste in qualsiasi protocollo”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.

