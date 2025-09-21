Vai Italia: Al Bano e i Cori verso il Patrimonio Unesco

Lo scorso 18 settembre, la Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma ha ospitato la presentazione del video della canzone “Vai Italia”, interpretato da Al Bano insieme ai bambini del Piccolo Coro di Caivano e dell’Antoniano di Bologna. Questo brano è dedicato all’iniziativa Unesco 2025 per la candidatura della Cucina italiana a Patrimonio dell’Umanità.

La decisione finale verrà presa a dicembre a Nuova Delhi. Se accettata, la Cucina italiana sarà la prima al mondo a ricevere questo riconoscimento. Durante l’evento, il sottosegretario di Stato alla Cultura, Gianmarco Mazzi, ha evidenziato l’importanza della tutela della Cucina italiana, che conta un valore di 251 miliardi di euro all’anno; tuttavia, ha segnalato la minaccia dell’“italian sounding”, ovvero i prodotti contraffatti che danneggiano il settore, stimando un danno di circa 120 miliardi di euro.

Il ministro dell’Agricoltura, collegato in video dal Sudafrica, ha descritto l’Italia come un “piccolo lembo di terra” che ha creato prodotti straordinari grazie a secoli di contaminazioni. Al Bano ha condiviso il suo affetto per il paese, sottolineando l’importanza di questo progetto musicale.

Mogol, coautore della canzone, ha dichiarato che il brano mira a nutrire l’affetto per l’Italia. Frate Giampaolo Cavalli dell’Antoniano ha evidenziato il valore del progetto, che si allinea con le attività di sostegno alimentare per i bisognosi. L’Antoniano è attivo dal 1954 per aiutare le persone in difficoltà e promuove anche iniziative culturali e sociali per costruire un futuro migliore.