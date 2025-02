“Vai con le donne sposate” Fabrizio Corona risponde in modo velenoso dopo le dichiarazioni di Achille Lauro

Achille Lauro si distacca dal gossip e mette in evidenza l’importanza dei sogni e dei progetti, mentre Fabrizio Corona lo critica, difendendo Fedez e attaccando le posizioni di Lauro sulla violenza. Durante un incontro con i media a Milano, Lauro ha dichiarato la sua intenzione di allontanarsi dal gossip, affermando: «Lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere». Le sue parole si riferivano alle speculazioni su Ferragnez, sottolineando la sua dedizione alla creatività e al mondo dei sogni. Ha evidenziato che, pur vivendo in un momento di attenzione mediatica, preferisce concentrarsi su progetti artistici anziché sulle polemiche.

Lauro ha anche toccato un tema sociale, sostenendo che il gossip è vicino alla violenza sulle donne e richiedendo una maggiore responsabilità da parte dei media nel trattare argomenti delicati. Corona ha risposto difendendo Fedez e criticando Lauro, sottolineando che «il gossip è quello che la politica del nostro paese fa quotidianamente». Ha accusato Lauro di strumentalizzare il tema della violenza contro le donne per migliorare la propria immagine, dichiarando: «Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke». Ha provocato Lauro suggerendo di vedere un’uscita del programma “Falsissimo”, evidenziando così il conflitto tra due visioni opposte del mondo dello spettacolo.

Questa interazione ha messo in luce le diverse posizioni degli artisti riguardo al gossip e il loro approccio alla fama, creando un dibattito su temi sociali e sulla responsabilità mediatica.