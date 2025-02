“Vai a cag…”, scintille alla Camera Candiani-Amato

Nonostante l’appoggio bipartisan che ha portato all’approvazione all’unanimità della legge per incentivare i ‘viaggi nella memoria’ nelle scuole, la seduta alla Camera dei deputati ha visto un acceso scambio di battute tra i deputati Gaetano Amato (M5S) e Stefano Candiani (Lega).

Il confronto è iniziato con l’intervento di Amato, che, nel sostenere il provvedimento, ha attaccato il vicepremier Salvini, ricordando la sua recente foto con Netanyahu e commentando sarcasticamente che “non ci meraviglia” dato che Salvini aveva posato anche con Lucci, un capo tifoseria indagato. Questa dichiarazione ha suscitato l’applauso del gruppo M5S, ma ha innescato una reazione tempestiva da parte di Candiani, che ha esclamato: “Ma vai a cagare! Non si mescolano queste cose”, provocando un crescente vociare nell’aula.

Amato ha risposto in modo deciso, invitando Candiani a “stare zitto” o a discutere “fuori”. Intervenuto il presidente di turno, Giorgio Mulè, ha cercato di riportare la situazione su toni più istituzionali, sottolineando che la reazione di Candiani sarebbe stata registrata e segnalata all’Ufficio di Presidenza se considerata eccessiva. Mulè ha garantito che, come di consueto, l’aula avrebbe mantenuto un comportamento adeguato. La tensione tra i membri dei diversi schieramenti politici ha evidenziato le divergenze all’interno del dibattito, nonostante il consenso sulla legge in questione.