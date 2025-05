“Vado per scoprire l’ignoto”

Dino Giarrusso, ex europarlamentare del M5S e direttore editoriale de L’Identità, ha annunciato la sua partecipazione alla prossima edizione di L’isola dei famosi. Questa decisione, presa in accordo con l’editore, comporta un’aspettativa dal suo ruolo di direttore. Giarrusso ha spiegato di voler partecipare per imparare cose nuove, sottolineando il suo amore per l’apprendimento.

In un editoriale, Giarrusso ha condiviso le sue motivazioni, dichiarando di aver accettato la direzione de L’Identità per garantire quotidiani liberi e indipendenti e per mettersi in gioco. Ha discusso anche della situazione della stampa in Italia, affermando che il giornale ha subito un rinnovamento, con grafiche nuove, contenuti più ricchi e inchieste. La decisione di partecipare a L’isola dei famosi è stata influenzata da una chiamata ricevuta da Mediaset.

Giarrusso ha riconosciuto l’importanza del fenomeno dei reality in Italia, che coinvolge milioni di persone e ha segnato la storia recente del Paese. Ha affermato di voler rappresentare una parte della società che, pur essendo numericamente minoritaria, è influente.

Concludendo il suo editoriale, Giarrusso ha affermato di avere il pieno sostegno dell’editore e di essere consapevole delle critiche che potrebbe ricevere. Ha paragonato la sua situazione a chi nel ’94 derideva Berlusconi o chi non credeva nel progetto di Grillo. Ha sottolineato il suo desiderio di far sorridere la gente e di imparare nuove esperienze attraverso la partecipazione al programma.