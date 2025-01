“Vado avanti”. Bongiorno come avvocato

Giorgia Meloni ha confermato il suo impegno nella difesa dell’Italia e degli interessi degli italiani, sottolineando che non ci saranno passi indietro, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia riguardante la denuncia del caso Almasri. Questo avviso è stato esteso anche ai ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano. In risposta alla situazione legale, Meloni e i suoi ministri hanno nominato un avvocato unico, Giulia Bongiorno, per rappresentarli, evidenziando la compattezza del governo.

Nel frattempo, i lavori del Senato sono stati sospesi per l’opposizione che richiede chiarimenti sulla vicenda. Partiti come PD, M5S, Avs e Italia Viva chiedono esplicitamente che Meloni si presenti in Aula per fornire informazioni sul caso, ritenendo la situazione particolarmente grave e potenzialmente compromettente per il governo. Critiche sono state mosse alla premier per la sua posizione, ritenuta in contraddizione con la necessità di rispondere alle accuse. Le discussioni in Aula si sono intensificate, facendo emergere preoccupazioni sul rispettare i diritti umani in relazioni con il governo libico.

Arianna Meloni ha difeso la sorella su Instagram, evidenziando il cambiamento positivo percepito nell’Italia e invitando le persone a remare nella stessa direzione, ridando orgoglio al paese. Ha espresso speranza e determinazione, affermando che è giunto il momento di fare scelte per un futuro migliore, nonostante la presenza di resistenze da parte di chi non accetta questa nuova direzione.