Salute

Vademecum sulla Salute Mentale: Guida per Giornalisti in Italia

Da StraNotizie
Mercoledì 17, alle ore 16:00, si terrà a Roma la presentazione di un vademecum sulla salute mentale, realizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (Cnog) in collaborazione con Rai Per la Sostenibilità-ESG e ASL Roma 2.

Questo strumento è destinato a giornalisti e comunicatori ed è progettato per guidarli nella trattazione del tema della salute mentale in modo responsabile e consapevole. L’obiettivo è quello di raccontare la sofferenza psichica evitando sensazionalismi, stereotipi e semplificazioni pericolose, prestando attenzione al linguaggio, all’uso corretto delle immagini e al rispetto della privacy, in particolare nei casi di cronaca e nella narrazione dei suicidi.

Il vademecum si concentra su due aspetti principali: la dignità della persona e la responsabilità sociale del giornalismo. Include un glossario con i termini chiave relativi alla salute mentale, linee guida deontologiche, riferimenti normativi e casi concreti di buona e cattiva informazione.

Alla presentazione parteciperanno figure significative, tra cui il presidente del Cnog Carlo Bartoli, il direttore generale di ASL Roma 2 Francesco Amato, e Massimo Cozza, direttore del DSM di ASL Roma 2, insieme ad altri rappresentanti di Rai e dell’Ordine dei giornalisti. L’evento è aperto al pubblico.

