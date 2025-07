Vademecum per la sicurezza informatica nella Pa italiana

Nell’era digitale, la sicurezza informatica rappresenta una priorità cruciale, soprattutto per le istituzioni pubbliche. Per affrontare questo tema, il Dipartimento della Funzione pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione ha redatto un nuovo vademecum, mirato a educare i 3,2 milioni di dipendenti pubblici sui comportamenti da adottare per proteggere i propri dati.

Questo manuale sarà presentato al Consiglio dei Ministri e successivamente reso disponibile sul portale NoiPA, utilizzato dai dipendenti per accedere ai cedolini degli stipendi. Il documento include indicazioni su password complesse da utilizzare, invitando a evitarne l’uso di informazioni personali facilmente riconducibili, come nomi o date di nascita. Si raccomanda inoltre di cambiare frequentemente le password e di astenersi dall’accesso alla mail di lavoro tramite dispositivi mobili personali.

L’iniziativa si è resa necessaria a seguito di numerosi attacchi informatici che hanno colpito le istituzioni italiane, in particolare quelli attribuiti a gruppi hacker filorussi. Nel 2024, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha registrato un incremento del 40% degli attacchi rispetto all’anno precedente, con oltre 2.700 vittime di eventi cibernetici.

Oltre al vademecum, il governo sta adottando misure per rafforzare la sicurezza dei portali statali, proseguendo un impegno volto a ridurre il rischio di cyber attacchi, frequentemente provocati da errori umani. Entro la fine della settimana, il vademecum sarà disponibile sul portale ufficiale, accompagnato da una campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’igiene digitale.