Vaccino universale contro Haemophilus: speranze per i bambini

Sviluppare un vaccino universale contro i vari ceppi di Haemophilus influenzae, un batterio causa di molte infezioni nei bambini, potrebbe avere un impatto significativo, proteggendo i più piccoli dalle malattie e diminuendo l’uso di antibiotici, contro i quali il batterio mostra resistenza. Una ricerca recente ha evidenziato che, rispetto ad altri batteri, H. influenzae presenta una bassa variabilità genetica in diverse regioni del mondo, il che facilita lo sviluppo di un vaccino efficace a livello globale.

H. influenzae, pur non causano influenza, è un batterio che colonizza normalmente naso e gola. Può però provocare infezioni più gravi, come polmoniti e meningiti, portando a circa 200 milioni di infezioni pediatriche annue. Esistono sei tipi di questo batterio, classificati da lettere da a a f, distinguibili grazie alle capsule di polisaccaridi. Il tipo b (Hib) è il più comune e causa meningite, ma è già disponibile un vaccino efficace contro di esso. Gli altri tipi, pur causando infezioni meno gravi come otiti e sinusiti, contribuiscono anch’essi alle infezioni, che richiedono spesso l’uso di antibiotici.

Una collaborazione tra scienziati di diverse istituzioni ha condotto uno studio di sequenziamento genomico suampioni di H. influenzae raccolti a livello mondiale. I risultati mostrano che, a differenza di altri patogeni respiratori, il batterio non ha sviluppato lignaggi regionali specifici. Nonostante abbia una certa propensione alla ricombinazione genetica, le variazioni sono costantemente eliminate dalla selezione naturale, rendendo la sua variabilità genetica complessivamente bassa. Questi risultati suggeriscono che è realizzabile lo sviluppo di un vaccino universale per prevenire le infezioni da Haemophilus, contribuendo a ridurre la dipendenza globale dagli antibiotici.

