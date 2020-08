il ministero della Sanità russo ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus nel mondo e che sua figlia ne ha già ricevuto una dose. E’ stato sviluppato dall’Istituto Gamaleya di Mosca. Non ci sono dettagli sulla ricerca che non risulta pubblicata su ricerche internazionali. Tanto che l’Oms invita alla prudenza.

VLADIMIR Putin canta già vittoria. Ha annunciato che“Siamo in stretto contatto con i russi e le discussioni continuano. La pre qualifica di qualsiasi vaccino passa attraverso procedure rigorose”, ha detto il portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Invitano alla prudenza anche gli esperti italiani soprattutto per i tempi troppo brevi della sperimentazione. “Al momento ci troviamo di fronte a una dichiarazione del governo russo ma non abbiamo documenti scientifici per valutare la sperimentazione – spiega Roberto Cauta, ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica e direttore dell’Unità di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma – Ci sono circa altri 150 gruppi al mondo che lavorano per trovare un vaccino. Fra questi almeno cinque hanno superato la Fase1 e 2 e devono affrontare la Fase 3. I ricercatori che hanno lavorato a quello russo per ora non hanno presentato dati sulle loro ricerche e ci troviamo di fronte a una dichiarazione. La differenza però di questo vaccino rispetto agli altri è stato approvato dall’ente regolatorio, il ministero della Sanità russo. Ma non si tratta di una registrazione internazionale e non sarebbe utilizzabile in Europa o negli Usa”. .

Sul vaccino russo si dice perplesso anche Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, dove è in corso un’altra sperimentazione. “Ho qualche perplessità sui tempi, su cui non abbiamo spiegazioni. Sapevamo che a metà giugno il vaccino russo era stato testato su 38 persone, probabilmente militari, e ciò alimenta le perplessità: i tempi sono davvero molto brevi per le valutazioni. E un’altra perplessità è legata alla possibilità che la sperimentazione sia stata fatta sui soldati. E se questo fosse vero creerebbe qualche problema etico, perché i militari non possono esimersi dall’accettare la vaccinazione”

Il problema principale è che sull’immunizzazione made in Russia non ci sono dati sui controlli di sicurezza. “Mi sembra un pò presto. Rimane quindi qualche dubbio che siano stati adottati tutti gli standard di sicurezza, speriamo che i russi ci diano presto i dati, in modo da avere chiarezza”, ha aggiunto, spiegando che il vaccino dell’istituto Gamaleya “è approntato con un vettore adenovirale”, come molti altri vaccini come ad esempio, quello in fase di sperimentazione allo Spallanzani. “Il vettore adenovirale è certamente il più sicuro, il più tollerato e può dare una risposta immediata. Il vaccino russo potrebbe basarsi addirittura su 2 vettori, ma ne sapremo di più quando ci saranno fornite le evidenze”, ha detto Ippolito.

Invita a valutare con attenzione i risultati dello studio anche Cauda. “Va capita nel dettaglio – spiega – l’efficacia di questo vaccino russo. L’azione protettiva degli anticorpi e la loro durata. E’ chiaro che di fronte a una malattia come Covid-19 la rapidità nel cercare un vaccino è fondamentale ma non a scapito della sicurezza”.