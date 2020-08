“Non funziona così: non si può saltare la fase III di un vaccino, dopo aver fatto 2 piccoli studi su 76 volontari, di cui nessuno sa nulla, e poi proclamare che siccome il vaccino ha funzionato su una figlia, ormai è pronto. Senza dati solidi, in queste condizioni non mi vaccinerei nemmeno io. Per fortuna, i vaccini” per il coronavirus Sars-Cov-2 “in sviluppo sono circa 200, e dei 4 più avanzati sappiamo molto, molto di più”. E’ la riflessione che Enrico Bucci, ricercatore in Biochimica e Biologia molecolare e professore alla Temple University di Filadelfia, affida alla sua pagina Facebook, dopo l’annuncio russo di ieri sul primo vaccino contro Covid-19, che sarebbe già stato anche somministrato alla figlia del presidente Putin.

