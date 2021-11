Due dosi da 10 microgrammi, un terzo del dosaggio approvato per i più grandi, del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech, hanno dimostrato di essere efficaci nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. La notizia – che l’americana Pfizer ha annunciato via Twitter – arriva dai risultati di uno studio di fase 2/3 appena pubblicati sul ‘New England Journal of Medicine’.

Gli studi sui bambini

Attualmente sono in corso uno studio di fase 1 per la determinazione della dose adeguata in base alle fasce d’età e uno studio randomizzato di fase 2-3 per indagare sulla sicurezza, l’immunogenicità e l’efficacia di due dosi del vaccino BNT162b2 somministrate a 21 giorni di distanza in bambini di età compresa tra 6 mesi e 11 anni. Sul New England Journal of Medicine sono stati pubblicati i risultati per i bambini dai 5 agli 11 anni. Dopo la fase 1, si è deciso di optare per dosi da 10 microgrammi. Nelle fasi successive sono stati coinvolti 2.268 bambini, di cui 1.517 hanno ricevuto il vaccino e 751 il placebo. Quindi, sono stati seguiti per 2-3 mesi. Così è emerso che il vaccino Pfizer ha un profilo di sicurezza favorevole. In particolare, le due dosi da 10 microgrammi del vaccino BNT162b2, somministrate a 21 giorni di distanza, si sono rivelate sicure, immunogeniche ed efficaci al 90,7% contro Covid-19 in bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.

Gli eventi avversi

La risposta di neutralizzazione del coronavirus osservata nei bambini dai 5 agli 11 anni è stata simile a quella osservata negli adolescenti dai 16 ai 25 anni nello studio pilota, che aveva dimostrato il 95% di efficacia del vaccino tra le persone di almeno 16 anni di età da 7 giorni a circa 2 mesi dopo la seconda dose. Inoltre – si legge nello studio sul New England Journal of Medicine non sono stati notati eventi avversi gravi legati al vaccino. Per quanto riguarda gli eventi avversi, ne sono stati registrati di breve durata (1-2 giorni). Rispetto agli adulti e agli adolescenti nello studio pilota, i bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno riportato una maggiore incidenza di arrossamento del sito di iniezione (dal 15 al 19%, contro il 5-7%) e gonfiore (dal 10 al 15%, contro il 5-8%), ma un’incidenza generalmente inferiore di eventi sistemici, compresa la febbre (dal 3 al 7%, contro l’1-20%) e brividi (dal 5 al 10%, contro il 6-42%). La linfoadenopatia è stata riportata nello 0,9% dei destinatari, un’incidenza simile a quella nei 12-15 anni (0,8%) ma superiore a quella osservata negli adulti (0,3%). Sono state riportate quattro eruzioni cutanee potenzialmente correlate al vaccino, troppo poche per determinare se il modello fosse simile a quello osservato nei destinatari Pfizer adulti. Invece non sono stati riportati casi di MIS-C, anche se la sorveglianza continua. Non sono state osservate né miocarditi né pericarditi, un risultato coerente con la bassa frequenza di questi eventi avversi con l’uso di Pfizer in altri gruppi di età.

Il parere degli esperti

Tra i primi a commentare la notizia Sarah Palmer, co-direttore del Center for Virus Research presso il Westmead Institute for Medical Research e docente presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Sydney. “Si tratta di risultati entusiasmanti. Questa ricerca sottolinea ulteriormente la sicurezza e l’efficacia del vaccino Pfizer Covid-19 per i bambini, che è un terzo della dose per adulti. Sono certa che negli Stati Uniti ci sarà presto un’ampia diffusione di vaccinazioni per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Dovremmo estendere le stesse tutele ai bambini di età inferiore ai 12 anni anche in Australia”.

Invita alla cautela il professor Robert Booy, esperto di malattie infettive e vaccini con una cattedra onoraria presso l’Università di Sydney: “È importante sottolineare che, poiché solo 1500 bambini hanno ricevuto il vaccino Pfizer, i dati sulla sicurezza per quanto riguarda gli effetti collaterali rari sono inadeguati. Abbiamo bisogno di informazioni su un numero di bambini 1000 volte superiore (da uno a 2 milioni) per essere adeguatamente rassicurati sul fatto che i bambini piccoli non soffrano di effetti collaterali gravi ma importanti come miocardite e pericardite”. L’esperto ricorda che “Sappiamo che l’incidenza della miocardite dopo i vaccini mRNA è più alta dopo la seconda dose rispetto alla prima, più alta nei ragazzi che nelle ragazze e più alta negli adolescenti che nei giovani adulti. Rimane la reale possibilità che i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni possano avere un rischio ancora maggiore di miocardite, nonostante il fatto che in questo studio sia stata utilizzata solo una dose di 1/3”.